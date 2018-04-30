В Каире рассказали о последствиях пожара в музее у пирамид Гизы

Пожар, вспыхнувший в воскресенье, 29 апреля, в здании нового строящегося музея Каира, не нанёс вреда зданию и экспонатам. Об этом министр по делам древностей Халед аль-Анани доложил премьеру Египта, передаёт египетское новостное агенство МЕНА.
Когда огонь охватил строительные леса, к новому зданию музея прибыли 15 пожарных расчётов. Все сотрудники и строители были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.
#حريق_المتحف_المصري الكبير ... يا ستار يارب pic.twitter.com/0NoBXMlGOX— Tamer Fawzy (@tamerfawzy_) 29 апреля 2018 г.
Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание, но детали возникновения пожара будет выяснять следственная группа.
Историческое задние Каирского музея на площади Тахрир ещё много лет назад оказалось переполнено и не могло размещать недавно обнаруженные реликвии, и все новые находки музей стал хранить в запасниках. Поэтому руководство страны приняло решение построить новое здание музея, недалеко от пирамид Гизы. Строительство началось ещё в 2005 году, но из-за политических перемен в Египте и отсутствия финансирования сроки сдачи объекта всё время откладывались.
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