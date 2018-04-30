В Каире рассказали о последствиях пожара в музее у пирамид Гизы

Пожар, вспыхнувший в воскресенье, 29 апреля, в здании нового строящегося музея Каира, не нанёс вреда зданию и экспонатам. Об этом министр по делам древностей Халед аль-Анани доложил премьеру Египта, передаёт египетское новостное агенство МЕНА.

Когда огонь охватил строительные леса, к новому зданию музея прибыли 15 пожарных расчётов. Все сотрудники и строители были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание, но детали возникновения пожара будет выяснять следственная группа.

Историческое задние Каирского музея на площади Тахрир ещё много лет назад оказалось переполнено и не могло размещать недавно обнаруженные реликвии, и все новые находки музей стал хранить в запасниках. Поэтому руководство страны приняло решение построить новое здание музея, недалеко от пирамид Гизы. Строительство началось ещё в 2005 году, но из-за политических перемен в Египте и отсутствия финансирования сроки сдачи объекта всё время откладывались.