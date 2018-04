Destiny's Child воссоединится, чтобы выступить на концертах Бейонсе

Участницы известной группы Destiny's Child снова объединятся, чтобы выступить в концертном туре Бейонсе — On The Run II, сообщает издание The Sun.

Destiny's Child была основана как квартет в 1997 году. В конечном счёте группа стала трио в составе Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Группа выпустила четыре студийных альбома.

После того, как Келли Роуленд и Мишель Уильямс присоединились к Бейонсе на сцене музыкального фестиваля Coachella в Калифорнии в апреле, трио объявило, что они снова появятся вместе.

— У девушек есть свои собственные обязательства и семьи, но они могут прилететь на концерты в определённые даты, чтобы удивить фанатов, потому что сами знают, как поклонники хотят их воссоединения... Это идеальный способ отпраздновать 20 лет со дня дебютного альбома Destiny's Child, — сообщил источник издания.

Ранее на этой неделе The Sun сообщил, что ради 20-летнего юбилея может собраться и британский поп-коллектив Girls Aloud.

А шведский квартет ABBA из совсем другой музыкальной эпохи выпустил две новые песни после 35-летнего перерыва.