Волки опасней радиации. Эксперт рассказал, почему зона ЧАЭС стала "раем"

Главный научный сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов считает, что зона отчуждения у Чернобыльской АЭС из-за отсутствия людей стала "раем на земле" для животных. Об этом он рассказал радио ООН.

Балонов прокомментировал исследование, посвящённое здоровью пострадавших и ситуации в зоне отчуждения, которое в 32-ю годовщину аварии на ЧАЭС провело Международное агентство по атомной энергии.

— Там более опасно быть съеденным волками, потому что там очень много развелось живности. Там же рай на земле для живой природы: людей там нет, а есть прекрасные леса, реки, озёра... Туда переселили лошадей Пржевальского. По-моему, в 1995 году украинцы перевезли туда когорту этих животных, выпустили, и они там, как в раю, развиваются. Хищники есть: про волков я не шучу, — отметил учёный.

Он также прокомментировал данные о заболеваемости раком щитовидной железы у людей, на здоровье которых повлияла авария.

— Вот из 18 миллионов человек сейчас образовалось примерно 20 тысяч — то есть, у каждого тысячного всё-таки развился рак щитовидной железы. И вот из этих 20 тысяч — одна четверть, или около пяти тысяч, предположительно связаны с радиацией, — говорит эксперт.

Ранее Лайф рассказывал, что министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил об увеличении количества туристов, посетивших Чернобыльскую зону. В прошлом году их число составило 43 тысячи человек.