СМИ: Тело российской туристки нашли в горах в Италии

Ранее сообщалось, что спасатели приостановили поиски из-за неблагоприятных погодных условий.

В Италии спасатели обнаружили в горном массиве Монте Роза, недалеко от границы со Швейцарией, тело женщины. Как сообщает агентство ANSA, погибшая может быть пропавшей российской туристкой, поиски которой вели с выходных.

Сотрудники генконсульства РФ в Милане проинформированы о произошедшем и проверяют сведения о возможном российском гражданстве обнаруженной женщины.

Ранее Лайф сообщал со ссылкой на руководителя альпийских спасателей, что туристка российского происхождения пропала на границе между Италией и Швейцарией. Её поиски вскоре приостанавливали из-за плохих погодных условий.