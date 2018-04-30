"Защита свободы и демократии". Порошенко поблагодарил Трампа за поставку Javelin

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin.
— Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности... Большое спасибо за справедливое решение, Дональд Трамп, в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии, — написал Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".
Он добавил, что Вашингтон не только выполнил общую договорённость, но и показал "лидерство и важный пример".
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что Украина уже получила противотанковые комплексы Javelin. При этом ни американская, ни украинская сторона не сообщили о количестве поставленных комплексов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени