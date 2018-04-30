"Защита свободы и демократии". Порошенко поблагодарил Трампа за поставку Javelin

Глава Украины вновь подчеркнул, что рассчитывает на твёрдость позиции всех партнёров Киева, прежде всего стран G7.

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin.

— Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности... Большое спасибо за справедливое решение, Дональд Трамп, в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии, — написал Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".

Он добавил, что Вашингтон не только выполнил общую договорённость, но и показал "лидерство и важный пример".

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что Украина уже получила противотанковые комплексы Javelin. При этом ни американская, ни украинская сторона не сообщили о количестве поставленных комплексов.