Путин по телефону обсудил с Нетаньяху иранскую ядерную сделку

Лидеры стран продолжили обмен мнениями о состоянии дел в ближневосточном регионе, в том числе о развитии обстановки в Сирии.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер подтвердил позицию Москвы о том, что ядерная сделка с Ираном должна неукоснительно соблюдаться всеми сторонами.

— Владимир Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами, — говорится в сообщении.

Ранее в прямом эфире местного телеканала Нетаньяху рассказал, что в распоряжение Израиля попало порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, якобы доказывающих, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".