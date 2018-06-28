В Новосибирске двое мужчин изнасиловали и убили студентку-домработницу

Тело погибшей девушки молодые люди положили в сумку и выбросили в яму в лесном массиве.

Двое жителей Новосибирска изнасиловали и убили студентку-домработницу. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, родители 19-летней девочки обратились в полицию 21 декабря минувшего года с заявлением о пропаже. На следующий день её тело нашли в лесу около Софийской улицы.

Как выяснилось, 28-летний мужчина разместил объявление о поиске уборщицы. На него откликнулась погибшая, и молодые люди отвезли её в коттедж. Уже на месте они сказали, что уборка не потребуется и по очереди изнасиловали, а затем убили девушку.

Тело девушки они положили в сумку и скинули в яму. Кроме того, они похитили у неё мобильный телефон, деньги, паспорт и зачётную книжку. Расследование уголовного дела уже завершено, и скоро убийцы предстанут перед судом по статьям об изнасиловании, убийстве, краже и похищении документов.

Им грозит от 8 до 20 лет заключения.