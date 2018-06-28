Украинские диверсанты взорвали мемориал на пути следования российского гумконвоя

Взрыв должен был произойти в момент движения гуманитарного конвоя, который вёз в Донецк медикаменты и детское питание.

Украинские диверсанты взорвали мемориал на въезде в город Иловайск в ДНР на пути следования российского гуманитарного конвоя. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики.

Отмечается, что взрыв должен был произойти в момент движения гуманитарного конвоя, который вёз в Донецк медикаменты и детское питание.

Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве государственной безопасности ДНР.

По последним данным, был взорван мемориал "За оборону города". От памятного знака ничего не осталось.