Украинские диверсанты взорвали мемориал на пути следования российского гумконвоя

Украинские диверсанты взорвали мемориал на въезде в город Иловайск в ДНР на пути следования российского гуманитарного конвоя. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики.
Отмечается, что взрыв должен был произойти в момент движения гуманитарного конвоя, который вёз в Донецк медикаменты и детское питание.
Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве государственной безопасности ДНР.
По последним данным, был взорван мемориал "За оборону города". От памятного знака ничего не осталось.
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