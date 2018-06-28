Аж в 100 раз. Пьяный житель Китая случайно переплатил за поездку в такси

Таксист сразу сообщил в таксопарк об инциденте, так как не мог разыскать мужчину самостоятельно.

Житель города Хэфэй провинции Анхой на востоке Китая заплатил за одну поездку в такси в сто раз больше, чем показал счётчик. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечает издание, китаец использовал мобильное приложение для оплаты поездки, но ошибся при введении суммы. Вместо 14,90 юаня (143 рубля), мужчина перевёл 1499 юаней (14 353 рублей).

Таксист обнаружил эту ошибку только через час, когда начал проверять, сколько денег он заработал за смену. Водитель охарактеризовал пассажира как "немного выпившего". Он добавил, что подобрал его около девяти часов вечера.

Шофёр сразу сообщил в таксопарк об инциденте, так как сам не мог разыскать мужчину самостоятельно. Через два дня компания обратилась к местным властям с просьбой помочь обнаружить пассажира.