"Хорошее начало". Матвиенко прокомментировала скорую встречу Путина с Трампом

Она отметила, что от этой встречи многое зависит и на неё возлагаются большие надежды.

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может стать началом для новых переговоров по сотрудничеству и урегулированию международных проблем. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Такая встреча имеет огромное значение для мирового сообщества, поскольку от отношений РФ и САА зависит очень много, в том числе международная стабильность и решение региональных конфликтов, процесс разоружения, — отметила Матвиенко.

Она добавила, что на эту встречу большие надежды.

Напомним, сегодня в Кремле подтвердили, что встреча лидеров двух государств состоится 16 июля в Хельсинки — через несколько дней после саммита НАТО в Брюсселе. Год назад Путин и Трамп встречались в Гамбурге на полях G20, затем во Вьетнаме в ноябре 2017 года пообщались на саммите АТЭС.