"Хорошее начало". Матвиенко прокомментировала скорую встречу Путина с Трампом

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может стать началом для новых переговоров по сотрудничеству и урегулированию международных проблем. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
— Такая встреча имеет огромное значение для мирового сообщества, поскольку от отношений РФ и САА зависит очень много, в том числе международная стабильность и решение региональных конфликтов, процесс разоружения, — отметила Матвиенко.
Она добавила, что на эту встречу большие надежды.
Напомним, сегодня в Кремле подтвердили, что встреча лидеров двух государств состоится 16 июля в Хельсинки — через несколько дней после саммита НАТО в Брюсселе. Год назад Путин и Трамп встречались в Гамбурге на полях G20, затем во Вьетнаме в ноябре 2017 года пообщались на саммите АТЭС.
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