"Перспектива отрезвляет и пугает". Учёные рассказали, почему вымирают пчёлы

Исследователи сейчас фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчёл на всех континентах, за исключением Антарктиды, где их не существует.

Учёные выяснили, что перегрев ульев из-за глобального потепления приведёт к массовой гибели пчёл на всех континентах уже в ближайшие годы. Об этом говорится в статье Functional Ecology.

— Подобная перспектива отрезвляет и пугает нас, — сказал Пол Карадонна из Северо-Западного университета в Эванстоне.

Как отмечается, исследователи сейчас фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчёл на всех континентах, за исключением Антарктиды, где их не существует. Популяция диких пчёл за последние 5–10 лет уменьшилась на 25–30 процентов, а домашних только в США за 2015 год сократилась вдвое.

Среди других причин — паразитические клещи из рода Varroa, которые распространяют вирусы, приводящие к деформации крыльев насекомых, пестициды и загадочный "синдром коллапса колоний".

Чтобы получить точный ответ, Карадонна с коллегами пытался выяснить, какую роль в этих процессах играет климат. Для этого учёные создали мини-ульи и установили их в одном из засушливых горных районов на территории штата Аризона. Как раз в том месте, где исчезают последние колонии диких пчёл.

Экологи решили проверить, что будет, если температура внутри "инкубаторов" повысится или понизится в то время, когда личинки начинают расти. Изменения сильно повлияли на жизнь пчёл. За первый год умерло 35 процентов, а за второй — более 70.

Карадонна отметил, что из-за высокой температуры пчёлы не могли погрузиться в спячку, поэтому сжигали запасы жира и просыпались весной ослабленными.

Ранее российские учёные предсказали пчелиный апокалипсис в 2035 году. По их данным, численность пчёл в России сократилась на 40% за последние 10 лет.