Медведев сообщил, когда в России появятся электронные трудовые книжки

Все желающие смогут сохранить и бумажный вариант документа. Процесс введения электронных версий будет проходить поэтапно.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, когда в России появятся электронные трудовые книжки. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

— Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года, — сказал Медведев.

Кроме того, глава правительства добавил, что "желающие смогут иметь и бумажную версию документа". Процесс введения трудовых книжек электронного формата будет проходить в несколько этапов.

Ранее сообщалось, что Минтруд упростит правила ведения трудовых книжек.