Зарабатывает больше, чем ты. Дочь-школьница бывшего мэра Химок стала моделью

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Зарабатывает больше, чем ты. Дочь-школьница бывшего мэра Химок стала моделью

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Галина Стрельченко. Фото: © Avant Models. 

Дочь бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Галина стала профессиональной моделью. Об этом сообщает Super.

<p>Галина Стрельченко. Фото: © Avant Models.</p>

Девушка не так давно закончила девятый класс элитной школы на Рублёвке, а теперь она не только носит роскошные наряды, но и сама зарабатывает на брендах. Трудоустроилась Стрельченко в московское агентство Avant.

<p>Галина Стрельченко. Фото: © Avant Models.</p>

Рост модели — 182 сантиметра, размер ноги — 39-й, обхват талии — идеальные 60 сантиметров.

<p>Галина Стрельченко. Фото: © Avant Models.</p>

Отмечается, что гонорар Стрельченко за один съёмочный день составляет 60 тысяч рублей.

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