Зарабатывает больше, чем ты. Дочь-школьница бывшего мэра Химок стала моделью

Дочь бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Галина стала профессиональной моделью. Об этом сообщает Super.
Девушка не так давно закончила девятый класс элитной школы на Рублёвке, а теперь она не только носит роскошные наряды, но и сама зарабатывает на брендах. Трудоустроилась Стрельченко в московское агентство Avant.
Рост модели — 182 сантиметра, размер ноги — 39-й, обхват талии — идеальные 60 сантиметров.
Отмечается, что гонорар Стрельченко за один съёмочный день составляет 60 тысяч рублей.
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