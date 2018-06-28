Аналитики назвали самые популярные кроссоверы у москвичей и петербуржцев

Отмечается, что продажи кроссоверов и внедорожников только в мае текущего года по сравнению аналогичным периодом 2017-го выросли на 26 процентов.

Кроссоверы Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander и Volkswagen Tiguan признаны самыми популярным у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Эксперты отмечают, что предпочтения основаны на стоимости автомобиля. Аналитики сообщают, что петербуржцы и москвичи выбирают бюджетные модели. Если новый Hyundai Creta стоит порядка 700 тысяч рублей, то Mitsubishi Outlander — свыше миллиона, а Volkswagen Tiguan — 1,3 млн рублей.

В целом, по данным агентства, продажи внедорожников в России значительно выросли. Только в мае текущего года реализовано 58 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Эта цифра на 26 процентов больше, чем в аналогичный период 2017 года.