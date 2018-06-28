Росстат увидел снижение цен на бензин в 23 регионах

Средняя розничная цена на бензин на АЗС России к 25 июня снизилась на две копейки за литр. Как следует из данных Росстата, при этом дизельное топливо подорожало на две копейки.
Так, стоимость литра Аи-92 в среднем составляет 41,65 рубля, Аи-95 — 44,66 рубля, Аи-98 — 49,75 рубля. Дизельное топливо — 44,46 рубля.
Снижение цен зафиксировано в 23 районных центрах.
Больше всего бензин подешевел в Кызыле — на 1,8%. Меньше всего — в Москве — 0,2%, а в Петербурге вырос на 0,1%. Увеличились цены в Грозном — на 3,4%, в Чите, Тюмени и Южно-Сахалинске — на 1–1,2%.
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