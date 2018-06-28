В Дагестане врачей уличили в "лечении" умерших людей

Сообщается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Горбольница города Буйнакска в Дагестане отчиталась в фонд обязательного медицинского страхования о лечении 40 человек. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, эти люди умерли или находились за пределами республики.

В ходе проверки выяснилось, что медики в 2016–2017 годах отправляли в фонд ложные сведения. В результате этого бюджет потерял 40 тысяч рублей.

Главврачу поручили устранить нарушения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Круг подозреваемых пока не определён.