Россияне опять проявили интерес к люксовым машинам

Наибольший спрос на люксовый сегмент показали жители столицы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В мае объём рынка люксовых автомобилей составил 123 экземпляра, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Наиболее востребованным автомобилем класса "люкс" стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. Было продано 56 таких машин. На второй строчке расположился Bentley — 24 автомобиля. Третье место у Maserati — 20 штук.

Также в течение месяца россияне приобретали автомобили таких компаний, как Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Aston Martin.

Среди городов по приобретению элитных машин лидирует Москва — 64 автомобиля. В Подмосковье 14 жителей стали владельцами автомобилей класса "люкс", а в Санкт-Петербурге — 11.

По сообщению экспертов, несмотря на майский рост, в целом продажи автомобилей люксового сегмента в этом году остаются в минусе.

Ранее аналитики назвали самые популярные кроссоверы у москвичей и петербуржцев.