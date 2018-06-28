Трамп признался в нетерпении перед встречей с Путиным

Американский лидер выразил надежду на то, что ему удастся поладить с российским коллегой.

Президент США Дональд Трамп очень ждёт скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Висконсине во время посещения местного предприятия.

— Мы с нетерпением ждём этого. Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно, — сказал Трамп.

Напомним, сегодня в Кремле подтвердили, что встреча двух лидеров состоится в Хельсинки 16 июля. Власти этого города уже начали готовиться к двустороннему саммиту. Столицу Финляндии уже назвали идеальным местом для проведения такого международного события.