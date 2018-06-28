"Нет ничего ужаснее". Журналист рассказал, как расстреливали людей в офисе в США

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"Нет ничего ужаснее". Журналист рассказал, как расстреливали людей в офисе в США

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Репортёр издания Capital Gazette Фил Дэвис рассказал подробности стрельбы в редакции в Аннаполисе. По его словам, неизвестный начал стрелять по сотрудникам через стеклянную дверь.

— Не могу сказать больше и не хочу объявлять никого мёртвым, но это плохо. Нет ничего более страшного, чем слышать, как людей расстреливают, пока ты сидишь под столом, а затем слышать, как перезаряжают оружие, — написал журналист в "Твиттере".

По словам Фила Дэвиса, стрелок действовал в одиночку.

Напомним, ранее стало известно о стрельбе в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. По данным СМИ, в результате не менее четырёх человек погибло, официально полиция пока не называет число раненых и погибших.

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