"Нет ничего ужаснее". Журналист рассказал, как расстреливали людей в офисе в США

Репортёр издания Capital Gazette Фил Дэвис рассказал подробности стрельбы в редакции в Аннаполисе. По его словам, неизвестный начал стрелять по сотрудникам через стеклянную дверь.

— Не могу сказать больше и не хочу объявлять никого мёртвым, но это плохо. Нет ничего более страшного, чем слышать, как людей расстреливают, пока ты сидишь под столом, а затем слышать, как перезаряжают оружие, — написал журналист в "Твиттере".

По словам Фила Дэвиса, стрелок действовал в одиночку.

People with hands raised file out of office building housing Capital Gazette in Annapolis, Maryland as police respond to active shooter scene.https://t.co/9m9Lez98Wo pic.twitter.com/dNXOBwC7pz — ABC News (@ABC) 28 июня 2018 г.

Напомним, ранее стало известно о стрельбе в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. По данным СМИ, в результате не менее четырёх человек погибло, официально полиция пока не называет число раненых и погибших.