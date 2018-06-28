Пять человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты в США

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Пять человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты в США

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Фото: © Twitter/One America News‏

Первые полицейские прибыли к офису примерно через минуту после звонка с сообщением о стрельбе.

Пять человек погибли при стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Мэриленде. Эту цифру на пресс-конференции озвучила полиция. По их данным, стрелок задержан.

CBS сообщает, что подозреваемый, скорее всего, вёл стрельбу из дробовика. У мужчины не было при себе документов, а называть своё имя он отказывается.

Напомним, ранее стало известно о стрельбе в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Сотрудник газеты рассказал о том, как неизвестный расстреливал людей.

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