На Бали из-за вулкана Агунг закрыли аэропорт

Власти Индонезии приняли решение закрыть 29 июня аэропорт на острове Бали по причине извержения вулкана Агунг, сообщают местные СМИ.
Some view of mount Agung ! pic.twitter.com/vqaNG0Uynq— Nicky Brown (@nickybrown1979) June 29, 2018
По словам синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта с утра 29 июня.
Mount Agung has awoken! pic.twitter.com/vGkx0V2c8r— RoxanneTaylor (@Roxanne_Taylor) June 28, 2018
В 2017 году по причине извержения вулкана Агунг власти вводили чрезвычайное положение на трое суток, в связи с чем также закрывали аэропорт. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тысяч человек.
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