На Бали из-за вулкана Агунг закрыли аэропорт

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На Бали из-за вулкана Агунг закрыли аэропорт

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Фото © Twitter/Bisnis.com‏

Индонезийские экологи зафиксировали выброс пепла из вулкана на высоту до 2 километров.

Власти Индонезии приняли решение закрыть 29 июня аэропорт на острове Бали по причине извержения вулкана Агунг, сообщают местные СМИ.

По словам синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта с утра 29 июня.

В 2017 году по причине извержения вулкана Агунг власти вводили чрезвычайное положение на трое суток, в связи с чем также закрывали аэропорт. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тысяч человек.

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