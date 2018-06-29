CNN: Трамп хочет предложить Путину сделку по Сирии

Цель этой сделки, по данным телеканала, — скорейший вывод американских войск из САР.

Президент США Дональд Трамп считает, что он может заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным по Сирии во время их встречи в Хельсинки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, глава Белого дома хочет "как можно скорее" вывести американские войска из САР и предложения, с которыми он обратится к Путину, должны этому способствовать.

Источники утверждают, что предложения Трампа касаются возвращения контроля властей Сирии над территорией в районе иорданской границы. В обмен, согласно этому плану, Россия должна будет дать гарантии того, что официальный Дамаск не будет преследовать находящихся там повстанцев.

Кроме того, один из важных пунктов плана Трампа — вытеснение Ирана из Сирии и создание для этого с помощью РФ зоны деэскалации на юго-западе страны.

Напомним, президенты России и США встретятся в Хельсинки 16 июля. Лидеры обсудят перспективы российско-американских отношений, а также международные вопросы. Дональд Трамп заявил, что очень ждёт встречи с Владимиром Путиным.