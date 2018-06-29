"Рады видеть всех желающих". Песков оценил возможность приезда Трампа на ЧМ-2018

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"Рады видеть всех желающих". Песков оценил возможность приезда Трампа на ЧМ-2018

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Дональд Трамп. Фото: © Flickr/ Gage Skidmore

Москва рада видеть на матчах ЧМ по футболу всех желающих глав государств, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что специальной задумки пригласить американского лидера Дональда Трампа на финал мундиаля перед саммитом с Владимиром Путиным в Хельсинки нет.

— Что касается приглашения, то тут не требуется никаких приглашений. Вы знаете, что с самого начала в Москве подчеркнули, что будут рады видеть всех желающих глав государств, правительств, монархов, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что встреча в Хельсинки готовится. Лидерам двух стран предстоит серьёзный разговор "по очень непростым вопросам".

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