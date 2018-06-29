В Кремле уверены, что Путин и Трамп комплексно обсудят Сирию

Президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа на саммите в Хельсинки ожидает обстоятельный разговор по Сирии, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— То, что Сирия, конечно, комплексно будет обсуждаться, сомнений никаких нет. По Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор, — сказал Песков.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о том, что Трамп собирается предложить Путину некую "сделку по Сирии".

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Лидеры стран обсудят перспективы российско-американских отношений и вопросы международной повестки. Трамп заявил, что очень ждёт встречи с Путиным.