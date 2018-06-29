Стрелку из Мэриленда предъявили обвинение из-за убийства пяти человек

Подозреваемому в нападении на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд, предъявили обвинение. Как сообщает телеканал ABC, стрелка обвинили в убийстве пяти человек.

Уже сегодня состоится суд, где примут решение по поводу меры пресечения обвиняемому.

Как уже сообщал Лайф, стрельба произошла в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. По последним данным, пять человек погибли, трое пострадали. СМИ выяснили, что стрельбу устроил 38-летний Джаррод Рамос.