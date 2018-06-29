"Давайте впрягаться". Водонаева призвала поддержать жену Кержакова

Ведущая отметила, что, возможно, не стоило выходить замуж, раз "он у прошлой жены ребёнка украл".

Бывшая участница "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала скандал, который разразился вокруг семьи Александра Кержакова. По словам супруги футболиста, Миланы, брак дал трещину после смерти её отца. А некоторое время назад спортсмен похитил их общего ребёнка.

— Прочитала новости про Кержакова и его жену Милану. Я не могу представить степень собственной значимости и эгоизма (читай — глупости), когда так поступают. Ребята, в самом деле, мы же не на необитаемом острове живём! Давайте впрягаться в такие проблемы, — написала она в "Инстаграме".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 28 Июн 2018 в 3:39 PDT

Звезда реалити-шоу призвала помогать одному родителю, если второй совершает противоправные неадекватные действия.

— Девочки, нет, бабы, а к вам просьба. Вы, прежде чем замуж выходить, обращайте внимание на то, как человек расстался с предыдущей пассией. Может, не стоит за него замуж, если он у прошлой жены ребёнка украл, а? Вдруг повторится... Может, конечно, и не повторится, но это не точно, — отметила она.

Ранее Лайф сообщал, что у Миланы Тюльпановой сильно ухудшились отношения с супругом после смерти её отца. Девушка рассказала, что муж бил её, изменял, а также похитил их совместного ребёнка.