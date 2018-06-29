"Спалю и себя, и тебя". Ростовский поджигатель угрожал жене перед трагедией

Стали известны подробности того, что происходило в станице Егорлыкской перед пожаром, в результате которого погибли двое детей и беременная несовершеннолетняя. Так, 161.ru сообщает, что сожитель матери семейства устроил скандал незадолго до произошедшего и угрожал сжечь семью.

Дело в том, что мужчина был пьян, когда она пришла домой. Женщина стала возмущаться по данному поводу. В ответ мужчина прокричал, что сожжёт и себя, и её.

Напуганная мать семейства вызвала полицию. Правоохранители пообщались с участниками конфликта и уехали, а вскоре начался пожар.

Как ранее сообщал Лайф, сообщение о возгорании в кирпичном частном доме поступило в экстренные службы около двух часов ночи. Во время тушения внутри были обнаружены тела трёх человек.