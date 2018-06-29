Отрезал соски и съел. Раскрыты детали кровавого убийства любовницы из-за мата

Напомним, злоумышленник уже задержан, дал признательные показания и ожидает решения суда об аресте.

Раскрыты подробности убийства 37-летней женщины из Саратова. По данным СМИ, злоумышленник не только убил подругу и отрубил ей кисти рук, но и отрезал соски, после употребив в пищу.

Как ранее сообщал Лайф, 30-летний житель Саратова набросился на любовницу с топором и ножом во время пьяного застолья. Мужчине не понравилось, что гостья оскорбила его матом.

Так, злоумышленник разрубил голову женщине, распорол живот и отрубил кисти рук. Когда жертва была мертва, он отрезал ей соски и после, предположительно, съел.

О случившемся он рассказал своим соседям и родственникам. Первых он оповестил о жестоком убийстве вживую, зайдя к ним в дом с окровавленным ножом. Родителей — по телефону, с просьбой вызвать полицию.

Напомним, против злоумышленника завели дело по статье об убийстве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.