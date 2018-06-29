Лавров: Попытки перекроить карту Ближнего Востока привели к кризису в Сирии

При этом глава российского МИД подчеркнул, что сейчас сирийское правительство пытается урегулировать ситуацию и наладить диалог с вооружённой оппозицией в рамках астанинского процесса.

К кризису в Сирии привели попытки внешних сил воспользоваться ситуацией в республике и изменить карту Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Я верю, что беспорядки в Сирии могли бы быть урегулированы политическим путём на ранней стадии. Но сейчас перед нами результат попыток внешних сил использовать эту ситуацию, чтобы перекроить карту Ближнего Востока, Северной Африки, пытаясь войти в Сирию без всякого приглашения и продвигать там свою политику, — сказал Лавров.

При этом министр иностранных дел отметил, что подобные авантюры западных стран играют на руку террористам.

— Что бы ни пытался цивилизованный Запад принести на Ближний Восток и в Северную Африку, это оказывается на пользу террористам, — подчеркнул министр внешнеполитического ведомства.

В заключении Лавров сообщил, что Россия вместе с сирийской армией и патриотической оппозицией, наоборот, не позволяет ИГИЛ* создать халифат.

Накануне Путин рассказал, что из Сирии за последнее время выведены 1140 российских военнослужащих, 13 самолётов и 14 вертолётов России.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.