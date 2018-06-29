Маттеус: На ЧМ Россия играет сердцем и душой

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус заявил журналистам, что ему нравится выступление российской сборной на чемпионате мира.
— Мне очень нравится стиль сборной России. Они играют и сердцем, и душой. Если российские футболисты продолжат так же действовать, то, возможно, победят во встрече с командой Испании, — сказал Маттеус.
Также легендарный немецкий футболист отметил, что "сборной России нужно играть с той же страстью, которую она показывала на протяжении трёх матчей".
— Хоть команда и уступила Уругваю, но российские футболисты всё равно не сдавались, — добавил Маттеус.
Напомним, Маттеус стал капитаном "Доброго матча" с участием звёзд футбола и кино, прошедшего на Красной площади. Эта встреча была призвана привлечь дополнительное внимание неравнодушных людей к проблеме детей-сирот.
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