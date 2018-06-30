Трамп опроверг информацию о своём намерении вывести США из ВТО

Американский лидер Дональд Трамп выступил перед журналистами с опровержением информации о якобы планах главы Белого дома вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО).

— Я не веду об этом разговоров. С нами очень плохо обращались, очень несправедливая ситуация, — заявил президент США.

Отмечается, что первым о возможности такого решения Трампа сообщил интернет-портал Axios. По версии издания, глава Белого дома "угрожал выйти из ВТО сто раз".