Трамп опроверг информацию о своём намерении вывести США из ВТО

Американский лидер Дональд Трамп выступил перед журналистами с опровержением информации о якобы планах главы Белого дома вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО).
— Я не веду об этом разговоров. С нами очень плохо обращались, очень несправедливая ситуация, — заявил президент США.
Отмечается, что первым о возможности такого решения Трампа сообщил интернет-портал Axios. По версии издания, глава Белого дома "угрожал выйти из ВТО сто раз".
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