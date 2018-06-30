Бывший президент Украины рассказал, как "вернуть" Крым Киеву

Кравчук добавил, что вопрос "возвращения" полуострова необходимо рассматривать отдельно от вопроса "возвращения" Донбасса.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Обозревателю" выразил своё мнение на тему "возвращения" Крыма под контроль Киева.

По словам Кравчука, Украине необходимо предоставить полуострову статус национальной автономии. Он отметил, что соответствующие поправки в Конституцию уже готовятся. В случае если такие поправки будут приняты, то "субъектом власти в Крыму будут крымские татары".

При этом, согласно последней переписи населения в 2014 году, около 80% населения Крыма — русские и, что делать с этими людьми, Кравчук не рассказал.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон признает Крым российским.