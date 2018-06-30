Задраить люки! На Москву обрушился "ливень века"

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео страшного ливня, который обрушился на столицу и Подмосковье. Ранее синоптики прогнозировали в Москве и Московской области облачную погоду с дождём, местами с грозой и градом. Порывы ветра, как говорилось, будут достигать 15–20 метров в секунду.

Территории ВДНХ, парка "Останкино", парка Горького и "Зарядья" закрыли для посетителей 30 июня из-за непогоды. Также в субботу сократил часы работы Московский зоопарк и закрыли фан-зону на Воробьёвых горах.