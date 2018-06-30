Мбаппе отправил Месси домой! Франция вышла в 1/4 финала ЧМ, победив Аргентину

Подопечные Дидье Дешама в потрясающем по зрелищности первом матче плей-офф закончили мучения Месси и Аргентины в России — 4:3. Три из четырёх голов французов сделал 19-летний Килиан Мбаппе.

Лучшего старта плей-офф и без того сумасшедшего чемпионата мира в России придумать было нельзя. Франция — Аргентина. Действующие вице-чемпионы Европы, самая дорогая сборная мира, чемпион мира Дидье Дешам против вице-чемпионов мира, Месси на поле и Марадоны на трибунах.

Обе команды подходили к этой 1/8 финала с проблемами в атаке. Шесть голов на двоих — действительно, ни европейцы, ни южноамериканцы на групповом этапе не блистали. Но в плей-офф они вышли всё же по-разному. Франция гарантировала себе выход досрочно, одержав две победы. Пусть забив три мяча. Но разве это не чемпионский футбол — играть на 1:0, вырывая победы за счёт каких-нибудь нелепых отскоков на последних минутах?

У Аргентины всё было совсем по-другому. Скандалы (судя по сообщениям СМИ) внутри коллектива, переход власти от тренера Сампаоли к Месси... По крайней мере, после победы над Нигерией Хорхе сразу скрылся в раздевалке, пока игроки праздновали на поле.

В игре вовсе полное отсутствие мысли: либо поиск передачами Лео, либо бесперспективные забросы на Игуаина и Агуэро. Да и общее давление в Аргентине, наверное, сломало все возможные ртутные столбы — недаром местные журналисты рассказывали Лайфу о "поколении лузеров".

И вот они встретились в Казани. Чтобы сыграть классический большой матч чемпионата мира, который обязан соответствовать такой вывеске. Получилось даже нечто большее.

Проблемы Аргентины в атаке отразились и в стартовом составе: Сампаоли (или кто-то, кто руководит сборной) отрядил на правый фланг молодого Павона из "Бока Хуниорс", а Агуэро и Игуаин остались в запасе.

На острие атаки в итоге вышел сам Лео Месси. Но оказалось, что в сегодняшнем матче у аргентинцев есть игроки поважнее. Например, опорник Хавьер Маскерано. Который на первых минутах быстроногих Мбаппе и Гризманна должен был сдержать, но не смог. Килиан уже на восьмой минуте приносит своей команде штрафной, с которого Антуан попадает в перекладину.

Вообще, французы, которые казались такими квёлыми в играх первым номером против Перу и Австралии, поначалу оказываются хитрее аргентинцев. Отдав мяч (владение мячом после 15 минут — 30% на 70% в пользу команды Сампаоли), они бегут в излюбленные контратаки. И теперь они сильны не флангами, через которые шло 80% наступательной игры в группе. Мбаппе на 13-й минуте после отбора Погба включает первую космическую, буквально пробегает сквозь всю полузащиту по центру поля. Затем обегает на скорости экс-спартаковца Рохо — героя матча с Нигерией. Тот быстро превращается в антигероя — толкает 120 миллионов во плоти на газон внутри штрафной. Это тот случай, когда команда забивает в плей-офф не с вымученного пенальти. Фолы аргентинцев — 100%-ное следствие скорости трёхцветных. Гризманн с "точки" делает счёт 1:0.

Стадион, до этого певший ¡Vamos Argentina!, приутих. Аргентине пришлось окончательно забрать мяч себе, Месси — опуститься в середину и стать плеймейкером. За, возможно, лучшим плеймейкером мира следил, вероятно, лучший опорник мира — Канте, которому помогал Матюиди. А владение мячом на нынешнем чемпионате мира ничего не даёт. Ничьи вырываются с 22% в этой графе, победы — с 40%. На ЧМ-2018 в России обладание мячом это не то что не гарантия победы, а скорее угроза пропустить ещё.

У аргентинцев за тайм не получилось почти ничего, кроме одной атаки в несколько касаний, которая завершилась единоборством Гризманна и Месси в штрафной. Антуан мастерски отобрал мяч у Лео, и, как ни ревели трибуны после его падения, всё было чисто — как улицы вокруг российских стадионов в дни матчей.

Единственным, кто что-то пытался придумать в "отсутствие" Месси, был Эвер Банега. Он и стал автором первой голевой передачи аргентинцев. На 41-й минуте после одного из стандартов, когда расстановка игроков на поле перемешалась, он разглядел в центре поля дыру, а в ней — флангового (!) игрока Анхеля Ди Марию. Тот ударом в "девятку" забил один из красивейших голов турнира.

А сразу после выхода с перерыва на "Казань-арене" грянул гром. Наконец-то проснулся Месси — и пока французы ещё спали, Лионель развернулся в штрафной и пробил точно в угол. Льорис мяч контролировал — но перед воротами опять каким-то неведомым образом оказался правый защитник Меркадо. Подставил ногу — и сделал счёт 1:2.

Уже после выстрела ди Марии было понятно, что стояния в обороне с периодическими взрывами Мбаппе против аргентинцев окажется мало. И французам в нужный момент немного повезло. Ничего не предвещавший навес Эрнандеса прилетел в ногу Павару, который подарил Казани очередной шедевр. И ответил соперникам своей дальней "девяткой", отправив мяч в неё в касание с лёта.

Дальше Францию было не остановить. И вторым таймом она сделала прошедший матч лучшим на чемпионатах мира с 2006 года, когда в прекрасном стиле Зидан и Ко били Испанию и Бразилию.

Мбаппе, конечно, не Зидан. Но ему всего 19 лет — и, возможно, в 34 он будет даже более великим. Так или иначе — именно он в следующие 10 минут потряс мир. А особенно — Аргентину.

На 64-й минуте, получив мяч в штрафной, сверхбыстрым движением Мбаппе убрал защитника и тут же прошил Армани — 3:2. А через пять минут он убежал уже от всей бело-голубой обороны один на один с вратарём. Духа Армани для спасения снова не хватило — 4:2.

На 90-й минуте Мбаппе ушёл с поля. Месси ушёл с поля чуть позже — через четыре минуты. Заодно отдав в компенсированное время голевую передачу Агуэро — и едва не отправив всех в овертайм.

Но если у 19-летнего Килиана этот вечер — начало большого пути, то для Лео тот самый пас, вероятно, последний на чемпионатах мира. Только если он не приедет за титулом снова. В Катар в 35 лет.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Франция — Аргентина — 4:3 (1:1).

Голы: Гризманн, 13 (1:0, с пенальти), Ди Мария, 41 (1:1), Меркадо, 47 (1:2), Павар, 58 (2:2), Мбаппе, 64 (3:2), 68 (4:2), Агуэро, 90+2 (4:3).