Сервис FindFace закроют 1 июля

Проект, позволяющий находить людей по фотографии в соцсети "ВКонтакте", будет закрыт с 1 июля.

Разработчики сервиса FindFace — команда NtechLab — объявили о закрытии проекта с 1 июля. Об этом сообщает портал VC.

Сообщается, что разработчики не намерены продавать проект, а с первого дня июля начнётся постепенное отключение сервиса. Команда NtechLab намерена уделить больше внимания разработкам для государства и бизнеса.

Сервис FindFace был запущен в 2016 году. По данным создателей, программа насчитывает 1,5 миллиона активных пользователей.

В сентябре прошлого года московские власти начали использовать сервис для поиска преступников, подключив её к городской системе видеонаблюдения.