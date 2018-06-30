Сервис FindFace закроют 1 июля

Разработчики сервиса FindFace — команда NtechLab — объявили о закрытии проекта с 1 июля. Об этом сообщает портал VC.
Сообщается, что разработчики не намерены продавать проект, а с первого дня июля начнётся постепенное отключение сервиса. Команда NtechLab намерена уделить больше внимания разработкам для государства и бизнеса.
Сервис FindFace был запущен в 2016 году. По данным создателей, программа насчитывает 1,5 миллиона активных пользователей.
В сентябре прошлого года московские власти начали использовать сервис для поиска преступников, подключив её к городской системе видеонаблюдения.
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