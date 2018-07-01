Минтранс: Система "Платон" соберёт около 20 млрд рублей в 2018 году

Сборы системы "Платон" с учётом переноса индексации тарифа с 2018-го на 2019 год составят около 20 миллиардов рублей в этом году. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

— В целом по этому году мы ожидаем, что сборы дадут в федеральный дорожный фонд 20 млрд рублей и даже более, — сказал Дитрих журналистам.

Он также отметил, что дополнительный контроль налогоплательщиков, помимо передачи контроля за нарушителями от полиции Ространснадзору, не обязателен.

Ранее Минтранс сообщил, что 1 июля тарифы "Платона" не подвергнутся индексации. Это произойдёт только после того, как будет усилен контроль за нарушителями, а также после представления первых результатов работы грузоперевозчикам.