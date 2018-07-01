Роналду: Организация чемпионата мира в России приятно удивила

При этом звезда мирового футбола отметил, что сборная Португалии, несмотря на вылет в 1/8 финала турнира, продолжит быть одной из лучших сборных на планете.

Форвард португальской сборной Криштиану Роналду заявил, что организация чемпионата мира по футболу в России оставила у него исключительно благоприятные впечатления. Об этом передаёт телеканал Globo.

— Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности. Я чувствовал себя здесь счастливым, — сказал Роналду.

Также нападающий отказался рассуждать о своём будущем в национальной команде. По словам Роналду, "сейчас не время говорить об этом", но Португалия "продолжит быть одной из лучших сборных мира".

Напомним, действующие чемпионы Европы на групповом этапе ЧМ сыграли вничью с испанцами (3:3) и иранцами (1:1) и победили марокканцев (1:0). В матче 1/8 финала сборная Португалии уступила уругвайцам со счётом 1:2 и завершила выступление на турнире. При этом за все матчи Роналду записал на свой счёт четыре гола.