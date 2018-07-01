Испанец потребовал у ФИФА €15 млн за изобретение системы видеоповторов

Испанец Франсиско Лопес намерен получить компенсацию у Международной федерации футбола (ФИФА) в размере 15 миллионов евро за то, что он первым придумал идею создания системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом пишет газета Marca.

Как утверждает Лопес, ещё в 1999 году он выступал в поддержку подобного проекта в министерстве образования и культуры Испании, но тогда предложение болельщика не услышали.

— В 1999 году это было изобретением для футбола, но я ничего не хотел за своё открытие. Теперь я вижу, что ФИФА действует исключительно в личных интересах. Я рад, что смог предоставить такую технологию судьям, футбол теперь станет более справедлив, — заявил Лопес.

По словам мужчины, он будет обращаться в суд, чтобы заставить ФИФА рассчитаться с ним за изобретение VAR.

Напомним, система VAR, позволяющая судьям повторно оценить спорный эпизод, используется на чемпионате мира в России. Впервые систему применили в матче между командами Франции и Австралии. Причём решение об использовании VAR в спорном моменте всегда остаётся за арбитром.

Как отметил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, благодаря VAR доля правильных решений арбитров cоставила 99,3 процента, что "близко к идеалу".