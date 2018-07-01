WP: КНДР не намерена полностью отказываться от ядерного оружия

По информации газеты, об этом стало известно после саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

Власти КНДР не планируют полностью отказываться от ядерного оружия и пытаются скрыть нахождение на территории страны некоторых вооружений. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации

По информации издания, американская разведка пришла к выводу, что КНДР ищет способы скрыть число ядерных боеголовок, ракет, а также количество и типы ядерных установок.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Пхеньян, несмотря на все договорённости по денуклеризации Корейского полуострова, продолжает работать на секретных ядерных объектах. По данным телеканала, власти КНДР уверены, что ядерное оружие им "необходимо для выживания", поэтому полностью отказываться от него они не намерены.

Исторический саммит США — КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. После встречи Трамп заявил, что процесс ядерного разоружения Корейского полуострова начнётся "очень быстро".