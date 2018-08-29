Путин рассказал, почему решил обратиться к россиянам с телеобращением по пенсиям

Глава государства подчеркнул, что основной задачей проекта закона является обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы.

Президент России Владимир Путин объяснил, что принял решение выступить с телеобращением к нации относительно изменений в пенсионной системе, чтобы рассказать о всех аспектах изменений и отметить свою позицию. По словам лидера государства, эти вопросы важны и значимы для миллионов людей.

Путин добавил, что основной задачей проекта закона является обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы. Это, как отметил глава государства, не только сохранит, но и обеспечит рост доходов пенсий нынешних и будущих пенсионеров.

Именно для этих целей законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста.