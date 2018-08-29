На Кубани бабушка нашла 13-летнего внука мёртвым с пакетом на голове

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На Кубани бабушка нашла 13-летнего внука мёртвым с пакетом на голове

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Фото: © Pixabay

Рядом с подростком обнаружен газовый баллон для пикников. Следствие не исключает, что смерть мальчика наступила из-за отравления ядовитыми парами.

Жительница станицы Старощербиновской Краснодарского края нашла тело 13-летнего внука с пакетом на голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Рядом с телом мальчика обнаружен газовый баллон для пикников. Следов насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным следствия, перед смертью подросток вдыхал ядовитые пары.

Все подробности трагического случая сейчас выясняют следователи, назначена проверка.

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