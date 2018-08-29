В Германии снесли позолоченную статую Эрдогана

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В Германии снесли позолоченную статую Эрдогана

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Её установили в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который славится своими провокациями через искусство.

Позолоченную статую президента Турции Тайипа Эрдогана, которая ранее была установлена в центре немецкого города Висбаден, демонтировали. Об этом сообщается в аккаунте местной полиции в "Твиттере".

Как отмечается, её погрузили на пожарную машину при помощи крана и сейчас транспортируют.

— С нашей точки зрения, операция прошла мирно, — говорится в сообщении.

Статуя высотой четыре метра была установлена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который славится своими провокациями через искусство.

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