В Германии снесли позолоченную статую Эрдогана

Её установили в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который славится своими провокациями через искусство.

Позолоченную статую президента Турции Тайипа Эрдогана, которая ранее была установлена в центре немецкого города Висбаден, демонтировали. Об этом сообщается в аккаунте местной полиции в "Твиттере".

Erdoğan'ın üzerine yazılar yazarak tepki gösterdiler, ardından devirip yerlerde sürükledirler. Sonuda böyle olacak kesin...



Hak ettiği değer bu ne diyelim... #Wiesbaden #Biennale pic.twitter.com/YDdzWr8VcV — İbrahim Cengiz (Yeni) (@_Agiri_) 28 августа 2018 г.

Как отмечается, её погрузили на пожарную машину при помощи крана и сейчас транспортируют.

— С нашей точки зрения, операция прошла мирно, — говорится в сообщении.

Статуя высотой четыре метра была установлена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который славится своими провокациями через искусство.