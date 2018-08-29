Американский суд отказался убирать с доллара фразу In God We Trust

В судебные инстанции обратились атеисты, которые отметили, что фраза нарушает их право на свободу слова и вероисповедания.

Суд американского штата Миннесота отклонил иск группы атеистов с просьбой убрать с банкнот и монет фразу In God We Trust ("Мы верим в Бога"). Об этом сообщает Рейтер.

По данным агентства, атеисты отметили, что фраза нарушает их право на свободу слова и вероисповедания, а также противоречит первой поправке Конституции США, которая гарантирует, что американский конгресс не станет поддерживать какую-либо религию.

Добавим, что на монеты надпись начали наносить в 1864 году — в период Гражданской войны, а на банкнотах её начали печатать в середине 1960-х, после того как президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр в 1956 году подписал закон, согласно которому фраза "Мы верим в Бога" стала национальным лозунгом Соединённых Штатов Америки.