Знакомый топ-менеджера НЛМК рассказал о последних минутах его жизни

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Знакомый топ-менеджера НЛМК рассказал о последних минутах его жизни

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"Дом на набережной", где погиб Бруно Чарльз Де Куман. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Знакомый топ-менеджера Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана рассказал о последних минутах его жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам мужчины, Де Куман собирался зайти в квартиру в "Доме на набережной", где он проживал, и попросил подождать его внизу. Спустя несколько минут топ-менеджер выпал из окна.

Де Куман скончался до приезда скорой.

Напомним, Бруно Чарльз Де Куман разбился, выпав из окна девятого этажа дома на улице Серафимовича, более известного как "Дом на набережной". В НЛМК заявили, что шокированы новостью о гибели топ-менеджера.

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