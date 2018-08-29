Лавров заявил, что США "нагнетают страсти" вокруг сирийского Идлиба

Глава ведомства отметил, что Россию интересует, откуда у Дамаска может быть химическое оружие, если США и Франция его уничтожили.

Соединённые Штаты Америки начинают "нагнетать страсть вокруг Идлиба в Сирии". Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Россию интересует, откуда у Дамаска может быть химическое оружие, если США и Франция его уничтожили.

— Знаете, что нам ответили? Нам американцы ответили: "Это сказали французы, мы так не говорили, — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Отметим, что обстановка в Сирии в последние дни стала более напряжённой. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* подготавливают провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против гражданского населения провинции Идлиб в Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.