СМИ: В Сочи разрешат отстрел енотов

Такое решение было принято для того, чтобы урегулировать численность животных, которая в последнее время выросла.

Отстрел енотов разрешат в Сочи Краснодарского края. Об этом сообщает издание "Блокнот Краснодар".

Как сообщается, такое решение было принято на заседании, которое прошло сегодня, 29 августа, в национальном парке Сочи, чтобы урегулировать численность, которая в последнее время выросла. Сейчас их насчитывают более 20 тысяч особей.

Помимо этого, они начали выходить к людям, а это может привести к серьёзным последствиям. В частности, животные являются переносчиками опасных заболеваний — бешенства, чумки и других — и могут нанести урон домашнему хозяйству, к примеру, украв курицу или другую живность.