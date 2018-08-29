Лайнер "Уральских авиалиний" вернулся в Жуковский из-за угроз пассажира "бомбой"

Воздушное судно осуществляло рейс Москва — Душанбе. Из столицы оно вылетело в 19:32, а вернулось в 20:36.

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" был вынужден вернуться в аэропорт вылета — Жуковский. Как стало известно Лайфу, причиной тому стал пьяный конфликт между пассажирами, один из которых крикнул, что в воздушном судне бомба.

Воздушное судно вылетело из Москвы в Душанбе в 19:32, а вернулось в гавань в 20:36.

Сейчас угрожавший пассажир задержан, его в наручниках отвели в терминал сотрудники полиции. С самолёта пока никого не выпускают.

По уточнённым данным, панику поднял мужчина 1993 года рождения, именно он угрожал взорвать самолёт. По предварительным данным, пострадала стюардесса.