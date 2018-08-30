В МИД Франции назвали преждевременным ввод миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал преждевременными разговоры о вводе в Донбасс миротворческого контингента ООН.

— Без политической воли на месте обсуждать предполагаемую миссию ООН преждевременно, даже контрпродуктивно. Мы не можем вести операцию по поддержанию мира, если мира ещё нет, — заявил он на выступлении перед французскими послами в Париже, сообщает РИА "Новости".

Он выразил мнение, что конфликт на востоке Украины всё ещё остаётся камнем преткновения между Россией и Европой, о чём свидетельствует продление санкций.

Дискуссия о введении на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН ведётся уже давно. Москва предлагает ввести контингент для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. Киев настаивает на нахождении миротворцев по всей территории ДНР и ЛНР.

Ранее в Киеве сообщили о телефонных переговорах президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель касательно введения миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса.