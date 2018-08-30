Приморский богатырь установил рекорд, сдвинув поезд весом почти 600 тонн

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике Иван Савкин установил очередной мировой рекорд, отбуксировав поезд массой более 500 тонн.

Мероприятие, посвящённое Дню окончания Второй мировой войны, проходило в приморском городе Большой Камень. На территории завода "Красный вымпел" за подвигами Савкина наблюдали работники предприятия, а также представители общественности.

При этом "русский Геракл" сдвинул поезд с места не сразу, а с нескольких попыток.

Стоит отметить, до этого силач из Приморья уже радовал публику многочисленными рекордами. В частности, Савкину удавалось передвигать бронетехнику, многотонные самолёты, паром, танки Т-34 и Т-26, а также портовый кран.