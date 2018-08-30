Россиянин утонул на территории заповедника в Аризоне

Турист, по предварительным данным, отправился плавать в водоёме, не надев спасательный жилет.

Гражданин России утонул в водохранилище, которое находится на территории заповедника Glen Canyon в штате Аризона. Об этом сообщает Associated Press. Установлена личность погибшего — это 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга.

Местные власти сообщили, что группа из 29 туристов взяла в аренду три понтонные лодки на озере Пауэлл. Некоторые захотели плавать без спасательных жилетов.

Официальный представитель заповедника Glen Canyon Мэри Пламб заявила, что в момент нахождения иностранцев в водоёме резко ухудшилась погода. Некоторых из тех, кто был в воде, удалось втащить обратно на лодки. Другие же поплыли к берегу самостоятельно.